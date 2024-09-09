新天地雅悅南港改裝登場 搶會展商務版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-09 14:56

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連鎖宴會業者新天地 (8940-TW) 今 (9) 日宣布，看好南港科技園區餐宴潛力，斥資 5000 萬元改裝雅悅南港旗艦會館，以因應婚宴儀式、工商會展和企業春酒尾牙龐大市場所需。

新天地指出，南港是台北市近十年發展最快、市容變化最大的行政區，隨著南港展覽館、南港軟體、生技、金融、文創園區和台北流行音樂中心陸續啟用，吸引超過 350 家國內外頂尖企業和 22000 名人才進駐，未來還有即將營運的三井 Lalaport 商場、潤泰南港之心和富邦人壽世界明珠等超大型開發案登場。

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因此，在雅悅會館南港旗艦館進駐中信科學園區逾 10 年後，新天地看好南港商圈商業潛力無限，再度砸下 5000 萬元改裝宴會廳，設置有造價近千萬的手工大型水晶吊燈、演唱會級別的專業投束燈，以及全亞洲解析度最高、屏幕最大且雙開無縫隙的 LED 屏幕 (解析度 4K/2P，高 528cm、寬 960cm)，可因應婚宴儀式、工商會展和企業春酒尾牙所需。

由於近年結婚對數逐年遞減、婚宴桌數也漸少，不少小型宴會業者紛紛退出婚宴市場，新天地表示，透過多品牌布局來細分多樣化的宴會所需，其中，母品牌新天地主打超大型宴會城堡、雅悅會館定調為都會時尚會館、萊特薇庭專攻高端飯店式宴會廳，而唯愛庭園則主打戶外莊園婚禮。

新天地餐飲集團品牌行銷副總經理林國威表示，婚宴「講究」和「將就」的 M 型化市場形成，透過多品牌營運，訂席接單一樣暢旺，前 8 月合併營收達 18.4% 創同期新高，旗下萊特薇庭接單更看到 2026 年上半年。