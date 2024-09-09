博通財報優但Q4財測堪憂 執行長信心喊話：非AI晶片市場已觸底

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 08:41

‌



美國晶片和軟體公司博通 (AVGO-US) 今年第三季財報表現優於預期，不過第 4 季財測數字令人失望，凸顯非 AI 晶片市場成長乏力，但執行長仍強烈看好 AI 需求。

博通收入年增 47%，針對 VMware 的轉虧為盈計畫似乎正取得成效，但也出現了虧損。第三季度營收 130.7 億美元，72.5 億來自半導體解決方案業務，基礎設施軟體部門的 58 億美元營收中，有 38 億美元來自 VMware。

‌



這家收購型企業集團執行長陳福陽表示，今年第三季財報反映博通 AI 半導體解決方案和 VMware 持續強勢，以及整體非 AI 業務觸底開始復甦，AI 相關營收年增逾兩倍至 31 億美元左右，並持平於第二季。

陳福陽還指出，超大規模客戶加速投資，乙太網路和 AI 資料中心客製化晶片業績推動，看好今年全年 AI 營收達 120 億美元，高於上季預測 110 億美元，高於市場預期 118 億美元。

VMware 去年報告稱，截至 8 月 4 日的同一天，博通停止計算現金，其季度收入為 34 億美元。 鑒於 VMware 收購前的數據包括終端用戶計算和 Carbon Black 產品，博通的收入可能更加可觀。

陳福陽表示，VMware 的訂單繼續加速成長，該虛擬化巨頭成本從第二季 16 億美元下降到本季的 13 億。

不過，博通晶片業務表現不穩定，約 31 億美元的收入來自 AI 相關產品，非 AI 需求增長 20%。客製化 AI 加速器銷售額年增 3.5 倍，説明三分之二與計算相關晶片收入實現良好成長。網路晶片也成長強勁，但寬頻和伺服器連接收入有所下降。

陳福陽預計今年全年 AI 相關晶片收入將達 120 億美元，比預期高出 10 億美元。2025 年將有更多現金流入，但他拒絕提供指引。

陳福陽和財務長 Kirsten Spears 均認為非 AI 晶片銷量已觸底，後者預估第四季度將出現復甦。

陳福陽則認為，博通並不能免於受到典型的半導體下行週期的影響，因為廣泛的生態系統會在供應鏈的各個階段調整庫存水準，但他仍堅稱未來日子會更好。「我們將看到第四季繼續復甦，且顯然從週期來看，復甦將持續到 2025 年。」