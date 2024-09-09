曾預測2040年人型機器人數量破百億！Figure AI再發豪語：機器人3年內就能走進家庭

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-09-09 13:32

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獲輝達 (NVDA-US) 、微軟 (MSFT-US)、OpenAI 跟亞馬遜 (AMZN-US) 等科技大咖投資的美國人形機器人公司 Figure AI，在成立短短兩年內打造出令人矚目的 Figure 系列機器人，該新創公司創辦人 Brett Adcock 最新表示，機器人在 3 年內將走入各個家庭。

Adcock 近期受訪時表示，他相信未來每個人都將擁有一個人形機器人，廉價與可靠的工作力將成為現實，而這一大膽預測的背後是他對降低成本、提高生產效率的預期，也是他對 AI 與機器人技術結合的憧憬。他也坦言實現這個願望並不容易，但 Figure AI 團隊正以穩定步伐向目標邁進。

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Adcock 指出，機器人至少須更新三個硬體版本才能達到相對商業化、可靠且無誤的狀態。Figure AI 的目標是在極端情況下，讓軟體層面的挑戰成為主要問題，這意味著需要非常可靠的硬體基礎，必須安全、穩定、成本低廉，同時還能高效生產。

當被問到未來所有人都會擁有人形機器人，Adcock 稱 Figure AI 花了一年研究如何降低製造成本，在分析整個物料清單成本後列出約 1000 個零件的清單，然後逐項分析，無論是自行製造還是外購，而幾乎所有消費設備的價格都與製造量相關，因此降低成本唯一的方法就是提高產量。隨著產量的增加，未來機器人成本可降到每台低於 2 萬美元或是更加便宜。

被問到是否仍預測 2040 年市場上將有多達 100 億個人形機器人時，Adcock 則稱若機器人能勝任人類所能做的所有事情，也許會比汽車或手機更重要。

Adcock 還說，人形機器人的獨特之處在於能直接融入現實世界，它們可被直接投入到勞動市場中。隨著時間推移，數位智慧機器人和物理智慧機器人將能勝任越來越多人類擅長的工作。

Adcock 也表示，將投入更多精力在家用機器人身上，並指目前大約有 800 萬個職缺是人們不願意從事的。機器人能承擔這些工作，特別是那些對人類來說可能有害或危險的工作。如果要預測時間，他認為未來三年肯定能實現機器人在家庭中的應用。

許多這樣的工作都有很高的失業率和極低的留存率，我們希望通過自動化來解決。 事實上，我們已經在幾個世紀以來逐步實現了自動化。 世界上曾經 80% 的人口都是農民，而現在只有 1% 的人口從事農業，數量已經大幅減少。

談到從 OpenAI、微軟、亞馬遜和輝達籌集數億美元資金時，Adcock 指出，Figure AI 以 26 億美元的估值籌集了 6.75 億美元。這筆資金將使 Figure AI 能朝下一步邁進，也就是將這些機器人推向商業化，而接下來的重大挑戰是如何讓這些機器人真正融入勞動隊伍，並每天都能正常工作。

Adcock 並稱當前擁有像 OpenAI 這樣的優秀合作夥伴幫忙建立模型、有微軟這樣的公司幫忙進行訓練，輝達則在 GPU 硬體和其他類比工作上給予了大力支援。

Adcock 也提到 Optimus，並表示對馬斯克過去二、三十年的成就感到非常振奮，還認為馬斯克將成為 Figure AI 在機器人領域真正的競爭對手。

Adcock 還說：「市場需要更多真正的參與者，特斯拉就是其一，他們資金雄厚，工程團隊出色，能快速完成高頻率的反覆運算和里程碑，這些都是能夠證明產品具有商業可行性所必需的，而在人形機器人領域，我們正缺乏這一點。」