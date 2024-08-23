〈鴻海中元普渡〉劉揚偉：絕對沒有要撤離河南 很多傳言都是為了黑富士康
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-23 19:04
鴻海 (2317-TW) 今 (23) 日普渡，董事長劉揚偉表示，集團全球布局持續推進，但絕對沒有要離開河南，最近有很多傳言是為了黑富士康，所以講了很多不是事實的說法。
至於美國 11 月大選增添全球供應鏈及關稅的不確定性，劉揚偉表示，對集團全球布局來說，當然會是一個要考慮的因素，但還是有其他的因素要考量，會綜合評估對布局腳步做先後快慢的適當調整。
鴻海近期斥 267 億元增資美墨印歐子公司，劉揚偉說明，美墨除了強化 AI 產品，也有 PC 相關產品，後續在電動車的電池、整車都會有一些進展；歐洲除了在車用外，在伺服器應用也買有經驗的，像是液冷伺服器已經做了 2-3 年、出了不少貨給客戶。
劉揚偉表示，最近公佈的這些我們看到就是超過 3 億元以上的投資要公佈，但是還有很多小於 3 億元的投資，可能沒有看到那，這些都是集團長期在全球化佈局裡面的一些努力。
不過，在全球佈局推進的同時，也有傳言說鴻海將撤出河南，對此，劉揚偉澄清，河南是集團在中國最大的一個廠區，並沒有要撤離，最近有很多傳言，都是為了黑富士康，所以講了很多不是事實的說法。
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