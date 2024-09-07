外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.15%，報10.7333元
鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:20
截至台北時間07日00:20，美元/挪威克朗上漲0.122點漲幅達1.15%，暫報10.7333點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-3.56%
- 近 1 週：+1.20%
- 近 3 月：+0.49%
- 近 6 月：+0.50%
- 今年以來：+4.78%
美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日上漲0.55%
- 美元/新加坡幣相關性0.58，本日上漲0.25%
- 美元/韓元相關性0.56，本日上漲0.34%
美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大漲0.48%，報33.76元
- 外匯速報 - 美元/南非蘭特(USDZAR) 大漲1.05%，報17.8888元
- 外匯速報 - 澳元/美元(AUDUSD) 大跌1.13%，報0.6662元
- 外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大漲0.53%，報1.3574元
上一篇
下一篇