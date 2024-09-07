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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.15%，報10.7333元

鉅亨網新聞中心 2024-09-07 00:20


截至台北時間07日00:20，美元/挪威克朗上漲0.122點漲幅達1.15%，暫報10.7333點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.56%
  • 近 1 週：+1.20%
  • 近 3 月：+0.49%
  • 近 6 月：+0.50%
  • 今年以來：+4.78%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.72，本日上漲0.55%
  • 美元/新加坡幣相關性0.58，本日上漲0.25%
  • 美元/韓元相關性0.56，本日上漲0.34%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.70，本日上漲1%
  • 澳元/美元相關性-0.65，本日上漲1.13%
  • 歐元/美元相關性-0.54，本日上漲0.33%

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韓元/美元0.000747080.00%
紐元/美元0.6172-0.82%
澳元/美元0.667-1.01%
歐元/美元1.1083-0.23%

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