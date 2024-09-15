本週操盤筆記：Fed啟動降息、英日多家央行利率決議、加拿大澳洲通膨就業數據

鉅亨網新聞中心 2024-09-15 21:50

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市場本周將聚焦貨幣政策，美國、英國、日本、巴西、南非、土耳其、印尼和台灣未來一周將陸續召開會議，其中英國、日本還有加拿大也將發布重要的通膨數據，而在美國，市場觀察人士則等待零售銷售、工業生產和房市數據的出爐。

本週操盤筆記 (0916-0920)

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1. Fed 啟動降息周期

Fed 將在美國時間周三 (18 日) 下午 2 點 (台灣時間 19 日凌晨 2 點) 公布最新利率決策，以及更新後的經濟預測摘要，市場普遍預期 Fed 將啟動降息周期，但降幅仍不確定。標普全球投資經理指數最新調查顯示，人們日益認為貨幣政策是股票回報的支持性驅動因素，但市場仍喜憂參半，5 成美國股民認為今年恐只降息 2 或 3 碼，而超出預期的 8 月核心 CPI 使得 Fed 本月較可能降息 1 碼。

美國也將在周二 (17 日) 公布最新零售銷售數據，但市場認為這一部位不太可能影響 Fed 降息決定，也不會對投資人的部位產生巨大影響。

2. 英通膨數據與央行利率決議

在服務業通膨跟薪資通膨較高的情況下，市場普遍預期英國央行 (BoE) 周四 (19 日) 將維持關鍵利率在 5% 不動。英國 8 月通膨數據將在 BoE 開會前公布，預計將顯示通膨壓力與 PMI 價格趨勢一致。

裕信銀行分析師指出，BoE 總裁貝利先前曾稱不會降息太多或太快，這一言論讓他們解讀成決策官員上次降息時便不打算在 9 月再次降息，加上自 8 月做出降息決定以來，英國經濟數據表現很難改變決策官員想法。

3. 日本央行續估 7 月升息影響

日本央行 (BoJ) 周五 (20 日) 也將開會，市場估將按兵不動並持續評估 7 月升息帶來的影響，且市場將聚焦 BOJ 總裁植田和男的會後記者會，尋找有關 BOJ 下一步政策行動的任何線索。

BOJ 公布決定前，8 月消費者物價指數 (CPI) 料將顯示日本通膨仍遠高於 BOJ 的 2% 通膨目標。此外，市場還將密切關注周三公佈的 8 月貿易數據和機械訂單數據，以衡量在全球經濟前景日益黯淡下的外部需求強度。

4. 加澳兩國通膨就業數據公布

加拿大周二將公佈 8 月通膨數據，加拿大央行 (BoC) 上周三 (4 日) 做出連三次降息 1 碼決定，並稱未來將進一步鬆綁貨幣政策，決策官員預估到年底前還將降息 60 個基點。