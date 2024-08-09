〈裕慶展望〉看好高成長 明年有新投資及向上游整合方案執行

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-09 19:19

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裕慶 - KY(6957-TW) 旗下商用展示架服務提供「設計 + 製造 + 後勤服務」創新一條龍業務模式，提高集團於全球商用展示架市場競爭力，並擴大業務接單動能，董事長廖昭宜今 (9) 日在法說會中透露出擴張的新方向，除向上游整合之外，並在舊金山及印尼都有新的投資動作。

裕慶 - KY 因應美國客戶訂單的明顯增長中，董事會並全力金援美國子 Beeline Corp.，除日前通過以 13.37 億元 (4100 萬美元) 現增 Beeline Corp. 之外，並由其以 4200 萬美元並過購置舊金山倉庫不動產，裕慶 - KY 主管指出，裕慶 - KY 子公司購入舊金山新倉庫面積較原有租用的倉庫增加 1/3，並有機會於 2025 年上半年正式啟用。

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裕慶 - KY 購置美國舊金山倉庫，有利於降低客戶貨櫃與倉管成本、運輸物流與人員配置及穩定交期以符合客戶開店規劃進程，同時，新購入的舊金山倉庫面積明顯較原有租用的倉庫增加，未來將用於設立行政、事務使用。

至於裕慶 - KY 在目前台灣及中國大陸各有兩座生產基地，廖昭宜透露，爲求分散風險，裕慶 - KY 預計在東南亞的印尼中爪哇租用 2 萬平方公尺的生產基地設廠，投資金額估計 6000 萬元，預計在 2025 年第三季起貢獻營收，全能產值估約 30 億元。

裕慶 - KY 在向上游整合方面，廖昭宜指出，裕慶 - KY 一年的鋼管使用量 1.5 萬噸，過去都是對外採購，裕慶 - KY 預計投資 1500 萬元購置 3 套抽管設備，將自行購入鋼鐵盤元自行進行抽管製程，也有助於成本的控管，裕慶 - KY 在昆山的新抽管製程預計在 2025 年 1 月進入生產。