邁科去年獲利創高 伺服器、車用散熱持續推升營運

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-28 10:33

散熱解決方案廠邁科 (6831-TW) 公告去年財報，稅後純益 1.03 億元，年增 19.69%，每股純益 2.03 元，擬每股配息 0.7787 元、配股 0.5489 元。邁科指出，去年各產品出貨穩定包括車用以及 AI 伺服器，尤其下半年漸入佳境。另外，AI 伺服器散熱需求不減，加上車用散熱逐漸放量，預期將成為今年重要成長動能。

邁科表示，去年 AI 崛起，帶動伺服器算力需求大增，國際晶片大廠也相繼推出高階 GPU，以滿足 AI 算力需求，進而推升晶片散熱需求。邁科指出，伺服器散熱產品因此成為去年營運成長的一大助力。另外，網通產品不斷升級，同步帶動散熱需求，也推升邁科營運。

車用散熱方面，邁科布局已久，且鎖定中高階車款，在自動化駕駛系統散熱產品進行開發，邁科也透露，去年通過中國一線車廠認證，並已在去年底開始小量出貨，在車用散熱領域跨出重要的一步。

展望今年，邁科指出，由於 AI 伺服器需求暢旺，預期將成為今年重要的成長動能之一。此外，車用散熱產品今年將明顯放量，相較去年僅貢獻一季，預期今年將貢獻 4 個季度，可望成為成長動能最大的產品線，邁科持續擴大車用與伺服器產能滿足日益成長的龐大需求。

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳先前指出，下一代 DGX 伺服器將採用液冷散熱方案。邁科則說明，目前雖然仍以氣冷為主，但液冷散熱技術也已開發多時，目前正送樣給客戶認證中，待通過客戶驗證後，預期也將成為邁科成長動能。

法人指出，散熱產業趨勢長期向上，預期邁科隨著新產能陸續開出後，可望持續推升營收，今年營收有望再寫新高。