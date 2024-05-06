AI伺服器需求熱NB換機潮助攻 邁科4月營收年增逾3成創新高
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-06 17:41
邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱產品需求暢旺，加上 NB 產品線受惠億後換機潮助攻，以及 AI PC 熱潮推動成長、車用產品持續出貨，帶動邁科 4 月營收達 1.85 億元，年增超過 3 成，再度寫下單月歷史新高。
邁科 4 月營收 1.84 億元，月增 6.11%，年增 34.14%，創下歷史單月新高。累計今年 1 至 4 月營收 6.33 億元，年增 16.57%。
邁科自去年第三季起至今營收屢創新高，今年前四個月營收合計已較去年同期成長雙位數百分比。邁科指出，目前氣冷散熱產品出貨量不斷放大，推動營運持續向上。而水冷散熱方案已處於送樣階段，待量產後可望為目前亮眼成長的營運表現增添助力。
輝達 (NVDA-US) 於 GTC 大會發表 Blackwell 架構的高階晶片，功耗大幅增加，因此急需散熱效果較佳的水冷產品，水冷產品利潤也較氣冷高出許多，隨著散熱廠的水冷產品營收占比提升，獲利也將隨之轉佳。
國內散熱廠也積極發展水冷技術，提升水冷系統自製率，藉此來提升接單競爭力，預期今年台廠的水冷自製率會有顯著的提升。包括雙鴻 (3324-TW) 與奇鋐 (3017-TW) 都積極布局。
雙鴻去年開始出貨水冷板、冷卻液監控主機 (CDU)、分歧管等產品。今年第二季伺服器接單和水冷需求也明顯增加，以及新款 NB 採用的散熱模組也陸續出貨，都有利產品組合優化。
奇鋐方面，今年第一季表現優於預期，且在市場需求強勁下，預期下半年 3D VC(Vapor Chamber) 出貨量將顯著提升。另外，水冷產品需求不斷成長，奇鋐也擴充產能因應，整體水冷板產能可望倍數成長。
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