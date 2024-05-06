AI伺服器需求熱NB換機潮助攻 邁科4月營收年增逾3成創新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-05-06 17:41

邁科 (6831-TW) 受惠 AI 伺服器散熱產品需求暢旺，加上 NB 產品線受惠億後換機潮助攻，以及 AI PC 熱潮推動成長、車用產品持續出貨，帶動邁科 4 月營收達 1.85 億元，年增超過 3 成，再度寫下單月歷史新高。

邁科 4 月營收 1.84 億元，月增 6.11%，年增 34.14%，創下歷史單月新高。累計今年 1 至 4 月營收 6.33 億元，年增 16.57%。

邁科自去年第三季起至今營收屢創新高，今年前四個月營收合計已較去年同期成長雙位數百分比。邁科指出，目前氣冷散熱產品出貨量不斷放大，推動營運持續向上。而水冷散熱方案已處於送樣階段，待量產後可望為目前亮眼成長的營運表現增添助力。

輝達 (NVDA-US) 於 GTC 大會發表 Blackwell 架構的高階晶片，功耗大幅增加，因此急需散熱效果較佳的水冷產品，水冷產品利潤也較氣冷高出許多，隨著散熱廠的水冷產品營收占比提升，獲利也將隨之轉佳。

雙鴻去年開始出貨水冷板、冷卻液監控主機 (CDU)、分歧管等產品。今年第二季伺服器接單和水冷需求也明顯增加，以及新款 NB 採用的散熱模組也陸續出貨，都有利產品組合優化。