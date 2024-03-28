AI PC迎元年帶動散熱需求 邁科打入華碩全系列
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-03-28 15:58
AI PC 今年迎來元年，加上輝達 (NVDA-US) 的 AI 新架構問世，帶動散熱需求提升。散熱解決方案廠邁科 (6831-TW) 總經理林俊宏表示，目前已經打入華碩 (2357-TW)5 至 6 個系列，此外，包括車用以及液冷伺服器整機櫃的產品都將開花結果，法人預估，邁科擁多項動能，今年營收、獲利皆有望年增超過 20%。
林俊宏提到，目前邁科伺服器相關的客戶包括智邦 (2345-TW)、神達 (3706-TW) 等，其中又以智邦為最主要客戶，智邦終端客戶為亞馬遜 (AMZN-US) 的 AWS，且已經開始出貨，下一階段的產品也在驗證當中。
車用方面，林俊宏則說明，目前已經打入中系與日系車廠業者，其中日系業者，將在第三季開膜，明年開始出貨。
以今年整體營收動能來看，林俊宏表示，隨著 AI PC 問世，散熱需求提升，預期 NB 有望成長 10% 至 20%，伺服器則成長 10%。車用放量後，預期營收則有望提升至 5% 至 10%。
海外產能方面，林俊宏說明，目前主要仍以廣東惠州廠為主，有 5 條組裝線。不過伺服器產能將陸續轉往越南，林俊宏提到，將先建造倉庫，預計會以 2 條自動化為主，第三季、第四季投產。
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