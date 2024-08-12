邁科受惠AI伺服器散熱需求熱絡 上半年獲利年增逾7成

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邁科表示，目前市場的散熱需求，仍以氣冷散熱為主，液冷散熱僅剛起步，對今年整體散熱市場的貢獻尚小。但在 AI 的推波助瀾之下，勢必需要更多高效能晶片，待未來更多高瓦數晶片陸續推出之後，液冷散熱將顯著推升營運動能。

其他產品線方面，邁科表示，包括筆電、網通產品、汽車等皆需要散熱，也是邁科重要的產品線。電子產品只要有升級需求，功耗幾乎會同步提升，相對也需更好的散熱效率產品，邁科在各產品線皆不斷精進散熱效率，以因應日益增加的散熱需求。