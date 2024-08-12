邁科受惠AI伺服器散熱需求熱絡 上半年獲利年增逾7成
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-12 18:14
邁科 (6831-TW) 今 (12) 日公告上半年營收達 9.72 億元，年增逾 2 成，創歷史同期新高，稅後純益也達 0.65 億元，年增超過 7 成。邁科指出，上半年各產品線皆穩步成長，AI 伺服器需求熱絡，帶動散熱產品需求增加，推升邁科上半年營收表現。
邁科今年上半年營收 9.72 億元，年增 25.9%；毛利率 23.19%，年增 1.53 個百分點；營益率 5.71%，年增 2.09 個百分點；稅後純益 0.65 億元，年增 73.69%，每股純益 1.21 元。
邁科表示，目前市場的散熱需求，仍以氣冷散熱為主，液冷散熱僅剛起步，對今年整體散熱市場的貢獻尚小。但在 AI 的推波助瀾之下，勢必需要更多高效能晶片，待未來更多高瓦數晶片陸續推出之後，液冷散熱將顯著推升營運動能。
邁科進一步提到，目前出貨產品以氣冷為主，不過液冷為未來發展趨勢，邁科的液冷產品已在開發中，除了自身研發外，公司也與英特爾 (INTC-US) 在液冷技術上進行合作，且已取得實際成果，日前在 COMPUTEX 展會上，就已展出實體運行的產品。
其他產品線方面，邁科表示，包括筆電、網通產品、汽車等皆需要散熱，也是邁科重要的產品線。電子產品只要有升級需求，功耗幾乎會同步提升，相對也需更好的散熱效率產品，邁科在各產品線皆不斷精進散熱效率，以因應日益增加的散熱需求。
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