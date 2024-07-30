兆豐、中信銀統籌台塑鐵橋5億美元聯貸案 超額認購2.73倍
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-30 12:33
兆豐銀行及中國信託銀行統籌主辦 Formosa Steel IB Pty Ltd (台塑鐵橋公司) 5 億美元聯貸案於今（30）日完成簽約。本次聯貸案由兆豐銀行擔任額度管理行、中國信託銀行擔任文件管理行，另邀集 10 家金融機構共同參與，承諾參貸金額高達 13.65 億美元，超額認購 2.73 倍，顯示金融同業對台塑企業於澳洲投資開發鐵礦砂資源之未來發展深具信心。
台塑鐵橋公司係由台塑企業（1301-TW）100% 持股，與澳洲第三大鐵礦商 FMG (Fortescue Ltd) 集團，共同投資「鐵橋鐵礦開發計畫」，該計畫已取得澳洲政府環評許可並於 112 年 9 月正式投產，目標於 114 年底達到全產。鐵橋案產品相較於現有市場產品具高含鐵量、低雜質之特性，將有助於提升鋼廠生產效能及減少污染排放，符合未來鋼鐵產業減排及鐵礦需求趨勢，合資夥伴 Fortescue 團隊具豐富開發鐵礦經驗、基建資源並搭配多元性銷售策略，未來營運動能可期。
兆豐銀行戮力追求永續成長，統籌主辦離岸風電、太陽能、電動車等 ESG 聯貸案，推動綠色金融不遺餘力，自 110 年訂定目標起，綠色與永續投融資金額大幅成長，截至 113 年 6 月底，累計逾新臺幣 8,867 億元。此外，兆豐銀行在聯貸業務上表現優異亮眼，據倫敦證券交易所集團（LSEG）聯貸統計排行榜，113 年上半年於臺灣聯貸市場簿記行 (Bookrunner) 排名全國第一，成績稱霸公股行庫。
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