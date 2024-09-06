台幣8月強升壓抑台壽獲利 中信金前8月仍賺532億元

中信金 (2891-TW) 今 (6) 日公告 2024 年 8 月自結，單月稅後純益為 51.67 億元，月減 52.33%、年減 32.92%，主要受到新台幣兌美元強升，壽險子公司產生較大的匯兌損失，不過，累計前 8 月合併稅後純益仍達 532.15 億元，年增 20.59%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.67 元。