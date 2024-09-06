台幣8月強升壓抑台壽獲利 中信金前8月仍賺532億元
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 19:09
中信金 (2891-TW) 今 (6) 日公告 2024 年 8 月自結，單月稅後純益為 51.67 億元，月減 52.33%、年減 32.92%，主要受到新台幣兌美元強升，壽險子公司產生較大的匯兌損失，不過，累計前 8 月合併稅後純益仍達 532.15 億元，年增 20.59%，每股稅後純益 (EPS) 為 2.67 元。
中信金表示，子公司中國信託商業銀行 8 月放款持續成長，且財富管理業務動能強勁，加上金融商品操作得宜，單月稅後獲利 46.64 億元。
子公司台灣人壽保險公司 8 月雖仍有股利收入及股債資本利得挹注，惟美元貶值 0.9 元產生較大的匯兌損失，單月稅後獲利 7.23 億元。
與 2023 年同期相比，中信金表示，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能大幅成長，帶動整體累計稅後獲利較去年同期成長 11%。
保險業務部分，今年以來美元累計升值達 3.9%，產生匯兌利益，加上金融資產處分利得較佳，累計稅後獲利仍較去年同期成長 56%。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台新金批中信金公開收購屬突擊 新新併已向公平會申報
- 中信金：9/3已向公平會遞件 第一家申請與新光金結合
- 高盛：賀錦麗企業稅增至28%提議 恐讓標普500指數企業獲利減少5%
- 晶技1-7月稅前盈餘15.23億元年增45.1% 每股稅前賺4.44元
上一篇
下一篇