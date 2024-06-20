〈台塑股東會〉因應中國取消ECFA 攜子公司台塑美國加速分散市場

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-20 17:38

台塑 (1301-TW) 今 (20) 日召開股東會，公司表示，因應中國取消 ECFA，以及中美貿易戰，下游加工廠加速轉移供應鏈，加速分散市場，因此與子公司台塑美國聯合行銷，分散市場至東南亞及南亞，降低中國大陸銷售比重。

台塑說明，以 PVC 銷售為例，中國大陸占比已自 2021 年 23% 降至 10% 以下，而印度市場銷售占比則由 2021 年 25% 提升至 34%，且因應印度市場需求持續成長，已取得印度標準局 (BIS) 認證之產品共 9 項，可提高出口印度數量及售價，預估年效益 13 億元。

此外，台塑多年前在德國、印度、越南成立駐外市場拓展小組，貼近客戶，瞭解需求並即時提供技術服務。同時，設置海外發貨倉庫，可快速提供客戶需求，並避免因地緣政治問題，產生斷料風險。

同時，台塑積極提高差異化產品的銷售比重，由 2021 年 21% 提升至 25%，其中 PP 高值化銷售占比已達 70%，也與客戶策略結盟，共同開發，並積極投入關鍵技術研發共計 138 案，朝科技與醫療產業轉型發展，已申請近百件專利，預估投資金額 6 億元，年效益 9 億元。

其中，重要研發成果包開發單一 PP 材質全回收「8 合 1 穿著系統」；並運用雙離子抗沾黏技術，擴大在醫療衛生產業之應用，成功開發抗菌導尿管，除能降低尿道感染，拔管時也較無痛感；另開發新型細胞培養器皿，細胞增殖數量可大幅增加，加速療程進行，有助於癌症等重症病患之治愈率。

台塑也積極參與半導體產業鏈的布局，台塑勝高 12 吋新廠即將投產，有助轉投資收益；台塑德山目前電子級 IPA 品質為世界第一，已廣泛使用在半導體的先進製程；台塑大金已完成電子級氫氟酸大發廠擴建，為國內護國群山等半導體先進製程的主要供應商。