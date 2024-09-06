〈台股盤後〉連續反彈2天惜未能收復5日線 周線長黑跌833點
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-09-06 14:30
台股今 (6) 日開盤後雖然一度翻黑，但在電子權值回神下，展開反彈，收盤上漲 247.48 點或 1.17%，收 21435.19 點，未能站上 5 日線，成交金額 2682 億元，周線長黑下跌 833 點；櫃買指數則小漲 0.59 點或 0.2%，收 261.8 點。
觀察五大電子權值的表現，台積電 (2330-TW) 今 (6) 日上漲 16 元或 1.77%，收 918，聯發科 (2454-TW)、廣達(2382-TW) 漲逾 3%，鴻海 (2317-TW)、台達電(2308-TW)、聯電(2303-TW) 也都收漲。
電子代工指標今日普遍強勢，緯創 (3231-TW) 漲 4%、英業達 (2356-TW) 漲 3.6%、仁寶 (2324-TW) 也漲 2%。
高價電子股漲多跌少，嘉澤 (3533-TW) 盤中一度觸及漲停，收盤漲 5.8%、川湖 (2059-TW) 漲 4%、世芯 - KY(3661-TW)、緯穎 (6669-TW)、創意 (3443-TW) 等漲逾 3%，創意也重返千金股的行列。
不過，大立光 (3008-TW)8 月營收創單月歷史新高，但示警 9 月出貨恐將下滑，今日股價重挫 6%，祥碩 (5269-TW) 也跌近半根停板。
今日弱勢指標還包括重電族群，華城下跌 3.8%、士電同業跌 3%，另外，華新也跌 2%。
從技術面來看，本周黑色星期三大跌千點後，儘管 2 天反彈 342 點，但仍未能站上 5 日線 21608 點，也未能快速回補周三的跳空大缺口，且反彈量能未出，成交值處於 3000 億元以下低水位，大跌後的搶短作多仍須小心。
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