〈台股盤後〉連續反彈2天惜未能收復5日線 周線長黑跌833點

台股今 (6) 日開盤後雖然一度翻黑，但在電子權值回神下，展開反彈，收盤上漲 247.48 點或 1.17%，收 21435.19 點，未能站上 5 日線，成交金額 2682 億元，周線長黑下跌 833 點；櫃買指數則小漲 0.59 點或 0.2%，收 261.8 點。