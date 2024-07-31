〈光寶科法說〉Q2獲利31億元EPS 2.4元 擬配發Q2現金股利2元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 15:28
光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日召開法說會，第二季稅後純益 31.15 億元，每股純益 2.4 元。同時，董事會也通過配發 2024 年第二季股利政策，決議每股配發 2 元的現金股利。
光寶科第二季營收 332.85 億元，季增 15.7%，年減 10.7%；毛利率 22.2%，季增 1.9 個百分點，年減 1.1 個百分點；營益率 9.9%，季增 2.1 個百分點，年減 1.7 個百分點；稅後純益 31.15 億元，季增 30.8%，年減 25.8%，每股純益 1.36 元。
光寶科今年上半年營收 620.61 億元，年減 13%；毛利率 21.3%，年減 0.2 個百分點；營益率 8.9%，年減 0.2 個百分點；稅後純益 77.23 億元，年減 10%，每股純益 2.4 元。
若以光寶科三大事業部門營收比重來看，第二季資訊及消費性電子部門占 42%，雲端及物聯網部門占 36%，光電部門則占 22%。
光寶科指出，受惠 AI 伺服器電源與雲端運算產品規格提升，帶動雲端電源營收年增逾 1 成；資訊部門方面，高階產品比重持續成長，高階電源、智慧輸入出貨呈現年增；光電半導體中，車用以及不可見光的核心應用持續提升。
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