年底出招助壽險接軌 彭金隆：商品應減少保證、擴大保障

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-06 18:51

‌



金管會主委彭金隆今 (6) 日出席外商壽險論壇，談及 IFRS 17、TW-ICS 兩套制度 2026 年將在台灣實施，對於壽險業發展至關重要，保險局預計今年底前會再推出第四階段過渡化及在地化措施，過去壽險商品設計有過多保證，保障部分卻偏少，未來商品結構朝向減少保證、擴大保障，這是壽險要面對的重要挑戰。

彭金隆致詞時表示，台灣壽險業將在 2026 年如期接軌二大新制，將面臨更多環境的挑戰，未來整體市場的波動可能更為劇烈，因此，壽險業必須持續強化資本韌性，強化自己的體質，才能因應未來的發展。

‌



為了協助壽險業順利、穩健的接軌新制度，過去保險局陸續推出三階段在地化的調適及相關措施，今年底以前，也會根據台灣的現狀及真實的需求，再做一次調整，接下來也會給予產業一年充足的時間來接軌，而 IFRS 17 也按部就班的推進中。

彭金隆直言，壽險業過去面臨長期低利率的經營環境，導致很多壽險產品的價值大量、長時間過度偏重儲蓄，而輕忽保障，隨著環境改變，商品結構未來應該被改變，更加著重在保障上。

另外一項重要的議題，就是如何利用金融科技、AI 新技術協助保險業的服務轉型。

彭金隆透露，新內閣特別重視 AI，他上任後與各部會首長很快就被要求去學習 AI 相關課程，接下來副首長及各局處長也要接受相關訓練，AI 是未來政府很重要政策之一。站在金管會立場，希望業者提出更好作為，利用科技工具解決保險經營問題。

彭金隆說，金管會已陸續放寬法令，允許各集團對金融機構投資可外溢到其他機構，舉例來說，某家銀行或保險公司因為對金融機構投資產生的專利或技術，可以移轉給其他家，鼓勵集團開發方式提升保險科技應用效益，很快將會放寬「業務試辦辦法」，把過去比較狹窄業務試辦試辦，做大幅度的放寬，法規很快會公布，