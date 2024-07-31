〈光寶科法說〉三大事業部門Q3營運優於Q2 33kW AI伺服器電源下半年量產

邱森彬進一步提到，33kW 的 AI 伺服器電源下半年開始量產。預期 AI 相關產品占雲端物聯網事業部門營收比重，將從去年的 7 至 8%，提升至 12 至 15%。

液冷散熱方面，邱森彬指出，新世代的液冷系統包含 Liquid to Air 的 sidecar 目前已經獲得客戶認證，預計今年下半年開始出貨。Liquid to Liquid 目前也已經進行前段驗證測試，目標是在 8 月取得資格，並在下半年有樣機出貨。Rack 方面，同樣在下半年開始小量出貨。邱森彬預估，明年 AI 相關產品占整體營收比重有望突破 1 成。