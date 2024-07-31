〈光寶科法說〉三大事業部門Q3營運優於Q2 33kW AI伺服器電源下半年量產
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-31 18:46
光寶科 (2301-TW) 今 (31) 日召開法說會，總經理邱森彬表示，包含光電、雲端物聯網以及資訊消費三大事業部門第三季營運都將優於第二季。其中，市場關注光寶 AI 布局，邱森彬指出，33kW 的 AI 伺服器電源下半年開始量產，有望進一步推升營運。
邱森彬提到，光寶科積極與資料中心客戶投入高端產品，以及新產品的發展，目前都順利進行中，持續整合電源、液冷、機構等，提供客戶完整的 AI 伺服器、液冷的解決方案。
邱森彬進一步提到，33kW 的 AI 伺服器電源下半年開始量產。預期 AI 相關產品占雲端物聯網事業部門營收比重，將從去年的 7 至 8%，提升至 12 至 15%。
液冷散熱方面，邱森彬指出，新世代的液冷系統包含 Liquid to Air 的 sidecar 目前已經獲得客戶認證，預計今年下半年開始出貨。Liquid to Liquid 目前也已經進行前段驗證測試，目標是在 8 月取得資格，並在下半年有樣機出貨。Rack 方面，同樣在下半年開始小量出貨。邱森彬預估，明年 AI 相關產品占整體營收比重有望突破 1 成。
邱森彬補充，液冷相關產品目前規劃在高雄廠生產，至於越南新基地方面，則預計在 2 年後完工，完工後才會將這部分產能轉移至越南。
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