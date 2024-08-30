華碩商用電腦Q2市占率奪冠 年底前推出獨家商務應用 AI 軟體

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-30 16:39

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市調機構 IDC 最新報告指出，華碩 (2357-TW) 在台灣商用電腦市場表現亮眼，2024 年第二季商用桌機和筆電市占率分別達 45% 和 31.3%，雙雙奪冠。華碩表示，將於今年年底推出獨家商務應用 AI 軟體，搶攻這一波 AI PC 換機潮。

華碩聯合科技資深業務副總經理楊長明表示，今年業績將可穩定達標，預期明年業績將優於今年，並預告年底前將推出獨家商務應用 AI 軟體，華碩商用團隊對未來市場表現充滿信心。

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楊長明強調，隨著 AI 技術普及，商用電腦市場的 AI 換機潮已然成形，華碩積極佈局，力求在這波趨勢中保持領先地位。

楊長明並觀察到商用客戶對 AI PC 的詢問度已高達 9 成，大學校系也陸續採購或更新設備，他預估，隨著商用電腦陸續汰換為 AI PC，到 2026 年商用 AI PC 的涵蓋率將超過 90%。

因應市場需求，華碩推出新款商用桌機 ASUS ExpertCenter D7 SFF (D700SER) 和 AI 商用筆電 ASUS ExpertBook B5 (B5404CMA)。其中，D7 SFF 以靈活機身設計和高效能贏得金融業和電信業青睞；B5 則受到上班族和管理階層歡迎。