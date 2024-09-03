華碩啟動All in AI計畫 瞄準AI伺服器市場

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 11:31

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華碩 (2357-TW) 今 (3) 日宣布啟動 All in AI 計畫，全面進軍 AI 伺服器市場。該公司將提供從邊緣運算、推論到生成式 AI 的全方位解決方案，以滿足 AI 應用領域多元需求。

華碩攜手輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 等合作夥伴，推出多款 AI 伺服器產品，其中，配備 NVIDIA GB200 NVL72 的 ESC AI POD 專為加速兆級位元 LLM 訓練與推論而設計。

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此外，華碩還推出搭載 NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X 和 Intel Gaudi 3 的 8 GPU 系列產品，這些產品均採用可擴充式模組化架構，適用於數位雙生、高效能運算等多種場景。

華碩強調，其 AI 解決方案具備快速部署優勢，標準資料中心軟體方案僅需 8 週即可完成，公司還提供全面的驗證和驗收服務，確保產品在實際環境中的穩定運作。

在 AI 超級運算領域，華碩已在多個世界級計畫中展現實力，包括台灣杉二號、創進一號等，其中，超級電腦前進一號能源效率達 1.17，展現華碩在永續發展方面的努力。