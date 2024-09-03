華碩啟動All in AI計畫 瞄準AI伺服器市場
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-03 11:31
華碩 (2357-TW) 今 (3) 日宣布啟動 All in AI 計畫，全面進軍 AI 伺服器市場。該公司將提供從邊緣運算、推論到生成式 AI 的全方位解決方案，以滿足 AI 應用領域多元需求。
華碩攜手輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 與 AMD(AMD-US) 等合作夥伴，推出多款 AI 伺服器產品，其中，配備 NVIDIA GB200 NVL72 的 ESC AI POD 專為加速兆級位元 LLM 訓練與推論而設計。
此外，華碩還推出搭載 NVIDIA Blackwell HGX、AMD MI300X 和 Intel Gaudi 3 的 8 GPU 系列產品，這些產品均採用可擴充式模組化架構，適用於數位雙生、高效能運算等多種場景。
華碩強調，其 AI 解決方案具備快速部署優勢，標準資料中心軟體方案僅需 8 週即可完成，公司還提供全面的驗證和驗收服務，確保產品在實際環境中的穩定運作。
在 AI 超級運算領域，華碩已在多個世界級計畫中展現實力，包括台灣杉二號、創進一號等，其中，超級電腦前進一號能源效率達 1.17，展現華碩在永續發展方面的努力。
華碩期望，通過此次 AI 全系列伺服器的推出，為各行業提供創新研發的堅實基礎，進一步推動 AI 技術在各領域的應用與發展。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 華碩商用電腦Q2市占率奪冠 年底前推出獨家商務應用 AI 軟體
- 華碩新款滑鼠進駐誠品 銷量有望翻倍
- NVIDIA財報利空以自身估值修正為主，AI伺服器標的資金接棒
- Q2急單挹注 全球前十大晶圓代工產值季增9.6% 台積電穩居龍頭
下一篇