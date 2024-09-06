工研院新科院士黃仁勳致詞：機器人技術對台灣是千載難逢機遇
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-06 16:59
工研院今 (6) 日舉辦第十三屆新科院士授證典禮，會中公布新任院士名單，包含 AI 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳、超微 (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰、環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭、宏碁 (2353-TW) 董事長陳俊聖及台中榮民總醫院院長陳適安。
工研院表示，黃仁勳驅動人工智慧產業發展，輝達在台灣設立亞洲首座 AI 研發中心，未來將從技術、人才到供應鏈，促進台灣 AI 晶片產業生態系更加完整。蘇姿丰也成功帶領超微轉型為高效能與自行調適運算的領導者，並帶動台灣廠商強化全球半導體產業體系能量。
黃仁勳此次透過預錄影片發表感言，指出非常珍視被授予工研院院士，台灣是輝達珍視的合作夥伴的家園，輝達創造的一切皆始於台灣，與台灣有著長久的歷史和深厚的友誼，並強調機器人技術對台灣是千載難逢的機遇，正與台灣產業合作，共同創造未來的機器人工廠，看好台灣龐大的製造業是一個策略優勢。
黃仁勳補充，自己是在 1995 年第一次到台灣，拜訪台積電和台積電創辦人張忠謀，改變輝達的發展軌跡，並與矽品與艾克爾合作，建立供應鏈生態系統，也與華碩、微星、技嘉等板卡廠合作，創造今日蓬勃發展的現代 PC 遊戲市場，也與廣達、鴻海、英業達和緯創合作，發明 AI 超級電腦和現代資料中心。
黃仁勳說，輝達與台積電攜手，正在透過堆疊晶片和 3D 封裝，重新定義晶片的意義，創造的起源就來自工研院。
蘇姿丰也透過預錄影片發表感言，指出工研院推動科技發展與合作的堅定承諾，一直是激勵台灣與全球創新者的來源。因為有像工研院這樣的組織，台灣才能在全球科技生態系統中占有重要地位，很榮幸能夠代表超微成為工研院院士，這代表超微全球團隊的共同努力，以及建立的堅強夥伴關係。
蘇姿丰說，超微在台灣擁有龐大且規模不斷成長的工程團隊，期待持續投資研發活動，專注於擴展當地的 AI 生態系統，且隨著人工智慧的廣泛應用，現正處於下一波重大浪潮的起點，對於未來 30 年要努力的一切更加感到興奮。
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