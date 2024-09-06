工研院新科院士黃仁勳致詞：機器人技術對台灣是千載難逢機遇

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-06 16:59

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工研院表示，黃仁勳驅動人工智慧產業發展，輝達在台灣設立亞洲首座 AI 研發中心，未來將從技術、人才到供應鏈，促進台灣 AI 晶片產業生態系更加完整。蘇姿丰也成功帶領超微轉型為高效能與自行調適運算的領導者，並帶動台灣廠商強化全球半導體產業體系能量。

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黃仁勳此次透過預錄影片發表感言，指出非常珍視被授予工研院院士，台灣是輝達珍視的合作夥伴的家園，輝達創造的一切皆始於台灣，與台灣有著長久的歷史和深厚的友誼，並強調機器人技術對台灣是千載難逢的機遇，正與台灣產業合作，共同創造未來的機器人工廠，看好台灣龐大的製造業是一個策略優勢。

黃仁勳補充，自己是在 1995 年第一次到台灣，拜訪台積電和台積電創辦人張忠謀，改變輝達的發展軌跡，並與矽品與艾克爾合作，建立供應鏈生態系統，也與華碩、微星、技嘉等板卡廠合作，創造今日蓬勃發展的現代 PC 遊戲市場，也與廣達、鴻海、英業達和緯創合作，發明 AI 超級電腦和現代資料中心。

黃仁勳說，輝達與台積電攜手，正在透過堆疊晶片和 3D 封裝，重新定義晶片的意義，創造的起源就來自工研院。

蘇姿丰也透過預錄影片發表感言，指出工研院推動科技發展與合作的堅定承諾，一直是激勵台灣與全球創新者的來源。因為有像工研院這樣的組織，台灣才能在全球科技生態系統中占有重要地位，很榮幸能夠代表超微成為工研院院士，這代表超微全球團隊的共同努力，以及建立的堅強夥伴關係。