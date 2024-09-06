輝達掌門人黃仁勳 6月以來套現6.3億美元

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-06 13:07

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人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）(NVDA-US) 股價在今年 6 月達到歷史高峰，這與掌門人黃仁勳開始賣股的時間點完美契合，最新文件顯示，近幾個月他已出售 500 多萬股輝達股票，累計套現約 6.3 億美元。

美國證券交易委員會（SEC）周四（5 日）的文件顯示，黃仁勳在 6 月 13 日至 9 月 4 日的一系列交易中，出售了近 530 萬股輝達股票，每筆出售規模為 12 萬股。

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黃仁勳在今年 3 月啟動所謂的 10b5-1 規則交易計畫，將在 2025 年 3 月底之前出售不超過 600 萬股輝達股票。

10b5-1 交易計畫允許上市公司內部人士事先決定在預定時間出售指定數量的股票，這種計畫的目的，是為了避免內線交易嫌疑，確保交易的透明度和公平性。

FactSet 的數據顯示，黃仁勳是輝達最大個人股東，截至 8 月 9 日，他持有約 3.5% 流通股。

彭博億萬富翁指數顯示，截至周五，黃仁勳的個人財富為 942 億美元，年初至今激增約 500 億美元，在全球富豪榜上位居第 18 名。

過去一年多，AI 投資熱潮催動輝達股價狂飆，今年以來，該股已經飆漲逾 120%。

不過，輝達最近表現不佳，過去三個月下跌約 11%。輝達周二股價暴跌 9.53%，市值單日蒸發約 2,790 億美元，創下美股新紀錄。