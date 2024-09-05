輝達遭反壟斷調查 童子賢：AI產業目前沒有壟斷嫌疑

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 18:45

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近日輝達 (NVDA-US) 遭美國司法部反壟斷調查，輝達也出面否認，對此和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (5) 日指出，反壟斷與拆分似乎是美國的傳統。因此 AI 產業是否有壟斷嫌疑，童子賢說「目前為止我不認為」。

童子賢今天出席「2024 台灣永續峰會」，被問及輝達近日遭反壟斷調查一事，他指出，美國對於反壟斷在法規上相當嚴謹，回顧美國反壟斷歷史，在 19 世紀末至 20 紀初將 J.P 摩根及摩根史丹利，藉此打擊摩根家族的金融壟斷，到後來還有 AT&T 的實驗室，也遭拆分成多個「小貝爾」，讓市場能有充分競爭。

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因此童子賢猜測，反壟斷與拆分是美國社會的傳統，至於 AI 產業是不是也有壟斷嫌疑，他說「到目前為止我不認為」。

童子賢進一步表示，過去英特爾的微碼 (Microcode) 專利，沒有其他同業可與其競爭；同樣的，微軟也將作業系統與 Office 應用軟體綁在一起，其他同業難以競爭。但到到現在這個時代，已經沒有人有興趣繼續調查是否有壟斷嫌疑。