DRAM下半年漲幅至少雙位數 十銓下半年營運更旺

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-09 11:10

隨著原廠將資源全力投入高頻寬記憶體 (HBM)，持續排擠 DDR5 產能，記憶體模組廠十銓 (4967-TW) 看好，下半年 DDR5 漲幅至少雙位數起跳，DDR4 庫存去化完畢後，也會啟動新一波漲勢；法人看好，十銓握有大量低價庫存，加上產品轉往 AI、電競高階產品，下半年獲利可望再戰新高。

業界指出，原廠現階段獲利的主要來自 HBM，資源也全面投入該市場，DDR5 在供給有限下，下半年價格將續漲，沒有跌價機會，十銓預估，下半年 DDR5 漲幅仍有機會達雙位數，DDR4 與同業看法一致，漲幅至少 30%。

展望後市，十銓認為，下半年需求可望進一步回升，且今年旺季會優於往年表現，各家品牌也都在今年 COMPUTEX 推出新一代 AI PC，帶動記憶體往高階超頻發展，容量呈現倍增，下半年營運會優於上半年。

另外，十銓近年佈局電競市場有成，特別在北美地區斬獲頗豐，目前市佔率已成為僅次於海盜船 (Corsair) 的品牌，內部也訂下目標，力拚兩年內擠下海盜船，成為全美第一，隨著品牌價值大幅躍增，產品轉往高階發展，長期結構毛利率也同步看升。

十銓 5 月營收達 26.37 億元，年增 134.14%，單月營收創下歷史次高，主要受惠於 B2B 專案以及品牌市占持續擴張，營收表現亮眼。