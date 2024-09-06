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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.62元，預估目標價為20.85元

鉅亨網新聞中心 2024-09-06 14:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.68元下修至1.62元，其中最高估值1.97元，最低估值1.5元，預估目標價為20.85元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.97(1.97)1.681.361.46
最低值1.5(1.56)0.890.670.95
平均值1.68(1.7)1.211.021.21
中位數1.62(1.68)1.211.021.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.05億140.88億149.48億142.90億
最低值123.01億118.40億103.55億132.77億
平均值129.36億130.01億126.13億137.65億
中位數128.93億129.42億123.89億137.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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