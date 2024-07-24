鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為21.17元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.39元，其中最高估值1.54元，最低估值1元，預估目標價為21.17元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.54(1.54)
|1.82
|1.61
|1.45
|最低值
|1(1.03)
|1.09
|0.6
|1.19
|平均值
|1.34(1.33)
|1.3
|1.12
|1.35
|中位數
|1.39(1.34)
|1.26
|1.08
|1.39
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.16億
|141.73億
|151.48億
|139.22億
|最低值
|122.63億
|119.78億
|99.39億
|124.95億
|平均值
|129.40億
|130.82億
|125.48億
|133.81億
|中位數
|129.81億
|130.27億
|123.88億
|137.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|48.73億
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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