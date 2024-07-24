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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為21.17元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-24 06:15

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.34元上修至1.39元，其中最高估值1.54元，最低估值1元，預估目標價為21.17元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.54(1.54)1.821.611.45
最低值1(1.03)1.090.61.19
平均值1.34(1.33)1.31.121.35
中位數1.39(1.34)1.261.081.39

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.16億141.73億151.48億139.22億
最低值122.63億119.78億99.39億124.95億
平均值129.40億130.82億125.48億133.81億
中位數129.81億130.27億123.88億137.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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