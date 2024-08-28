鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為20.81元
鉅亨網新聞中心 2024-08-28 06:15
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.62元，其中最高估值2.18元，最低估值1.27元，預估目標價為20.81元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.18(2.18)
|1.66
|1.42
|1.52
|最低值
|1.27(1.05)
|1.04
|0.71
|1.05
|平均值
|1.68(1.57)
|1.26
|1.04
|1.25
|中位數
|1.62(1.57)
|1.24
|1.04
|1.22
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.05億
|139.73億
|149.48億
|145.38億
|最低值
|122.68億
|118.76億
|102.71億
|131.92億
|平均值
|129.60億
|130.63億
|125.94億
|138.19億
|中位數
|128.93億
|131.46億
|123.89億
|137.27億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|48.73億
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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