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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.62元，預估目標價為20.81元

鉅亨網新聞中心 2024-08-28 06:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.57元上修至1.62元，其中最高估值2.18元，最低估值1.27元，預估目標價為20.81元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值2.18(2.18)1.661.421.52
最低值1.27(1.05)1.040.711.05
平均值1.68(1.57)1.261.041.25
中位數1.62(1.57)1.241.041.22

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.05億139.73億149.48億145.38億
最低值122.68億118.76億102.71億131.92億
平均值129.60億130.63億125.94億138.19億
中位數128.93億131.46億123.89億137.27億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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