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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.78元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:16

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.34元，其中最高估值1.78元，最低估值1.03元，預估目標價為21.78元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.78(1.78)1.81.681.5
最低值1.03(1.03)1.010.61.19
平均值1.36(1.36)1.341.171.35
中位數1.34(1.39)1.291.131.35

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值139.63億141.80億153.20億139.22億
最低值122.46億119.78億99.39億124.95億
平均值129.15億131.86億127.25億133.93億
中位數129.18億131.70億125.84億137.62億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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美股市場預估EPSWDS

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