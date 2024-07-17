鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.78元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 00:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.34元，其中最高估值1.78元，最低估值1.03元，預估目標價為21.78元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.78(1.78)
|1.8
|1.68
|1.5
|最低值
|1.03(1.03)
|1.01
|0.6
|1.19
|平均值
|1.36(1.36)
|1.34
|1.17
|1.35
|中位數
|1.34(1.39)
|1.29
|1.13
|1.35
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|139.63億
|141.80億
|153.20億
|139.22億
|最低值
|122.46億
|119.78億
|99.39億
|124.95億
|平均值
|129.15億
|131.86億
|127.25億
|133.93億
|中位數
|129.18億
|131.70億
|125.84億
|137.62億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|48.73億
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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