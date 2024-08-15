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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為20.72元

鉅亨網新聞中心 2024-08-15 20:16


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.4元，其中最高估值1.48元，最低估值1元，預估目標價為20.72元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.48(1.48)1.621.321.4
最低值1(1)1.090.611.18
平均值1.33(1.33)1.261.061.33
中位數1.4(1.36)1.251.051.37

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值135.36億141.73億151.48億145.38億
最低值122.63億119.84億99.51億125.60億
平均值129.28億130.84億125.76億136.08億
中位數129.03億130.28億123.88億137.26億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.37-4.242.064.300.88
營業收入48.73億36.00億69.62億167.90億139.85億

詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWDS

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