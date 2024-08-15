鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為20.72元
鉅亨網新聞中心 2024-08-15 20:16
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對伍德賽德能源集團(WDS-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.4元，其中最高估值1.48元，最低估值1元，預估目標價為20.72元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.62
|1.32
|1.4
|最低值
|1(1)
|1.09
|0.61
|1.18
|平均值
|1.33(1.33)
|1.26
|1.06
|1.33
|中位數
|1.4(1.36)
|1.25
|1.05
|1.37
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|135.36億
|141.73億
|151.48億
|145.38億
|最低值
|122.63億
|119.84億
|99.51億
|125.60億
|平均值
|129.28億
|130.84億
|125.76億
|136.08億
|中位數
|129.03億
|130.28億
|123.88億
|137.26億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.37
|-4.24
|2.06
|4.30
|0.88
|營業收入
|48.73億
|36.00億
|69.62億
|167.90億
|139.85億
詳細資訊請看美股內頁：
伍德賽德能源集團(WDS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.4元，預估目標價為21.77元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.34元，預估目標價為21.78元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為21.17元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cheniere Energy Inc.(LNG-US)EPS預估上修至9.67元，預估目標價為201.43元
下一篇