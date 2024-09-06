〈日股盤後〉日經連四黑創3周新低 靜待非農就業報告
鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-06 14:38
受日元持續走強，壓抑出口商獲利影響，日經 225 指數周五 (6 日) 下跌 265.62 點或 0.72%，收報 3,6391.47 點，連續第四天收黑，創 8 月 13 日以來新低。
東證股價指數 (TOPIX) 終場下跌 23.34 點或 0.89%，收 2,597.42 點，連續第 3 個交易日走跌。
由於日經 225 指數過去 3 個交易日已累計下挫逾 2000 點，吸引低接買盤進場，指數盤中一度翻紅，但在日元走升使出口相關類股疲弱，加上半導體族群持續走低，最終仍翻黑收場。
在美國 8 月就業數據公佈前，日元匯率暫時升至 1 美元兌 142 日元區間。出口類股豐田下挫 1.28%、日產汽車跌 0.29%、本田跌 0.71%。
半導體族群大多走低，東京威力科創重挫 1.9%、愛德萬測試也跌 1.38。
聯準會本月稍後的政策決定可能成為美元兌日圓測試 140.00 的催化劑，日經指數本週跌逾 5%，如果日元繼續升值，日經指數可能會進一步下跌。
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