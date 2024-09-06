提高價碼再來談！7-Eleven母公司拒絕390億美元收購提議

鉅亨網編輯林羿君 綜合外電 2024-09-06 11:12

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7-Eleven 母公司 Seven & i 控股週五表示，拒絕了加拿大零售巨擘 Alimentation Couche-Tard(ACT) 的 387 億美元收購要約，並稱該筆交易「嚴重低估」了該公司的價值，且充滿監管風險。

由於投資人衡量交易前景，Seven & i 控股周五早盤股價下跌 1.9%。

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Seven& i 控股董事會致其 ACT 的一封信表示，「我們願意真誠考慮任何符合 Seven & i 股東和其他利益相關者最佳利益的提議，但是，我們將抵制任何剝奪股東獲得公司內在價值或未能具體解決非常現實的監管問題的提議。」

Seven & i 控股還指出，ACT 的收購提議沒有提及需要進行何種程度的剝離，也沒有提及清除監管障礙所需的時間表。

據 Seven & i 稱，ACT 提出以每股 14.86 美元現金收購 Seven & i 的所有流通股，這將使交易價值達到約 387 億美元。雖然自提案披露以來溢價達 21%，但仍低於 2 月創下的近一年高峰。

作為全球最大的連鎖便利商店，7-Eleven 在全球經營超過 85,000 家門市。