馬斯克真的在北京買房？特斯拉回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-06 10:13

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馬斯克真的在北京買房了？據《第一財經》周四（5 日）報導，特斯拉對此回應稱：「假消息。」

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負責霄雲路 8 號銷售工作的仲介也表示，上述消息不實，最近空中四合院的成交紀錄，是一名河南富豪以公司名義購買，並非傳聞中的馬斯克。

另一專門負責北京高端豪宅銷售的仲介說，如果馬斯克真買，肯定會有保密協議，不會這樣被公布出來，上述消息不是真的，公司銷控表也沒有顯示相應成交。

北京霄雲路 8 號建案前年開盤，最近加推的 10 號樓，是 450 平方公尺的平層，總價人民幣 7,000 萬元起，也有幾十套 900 平方公尺的空中合院，總價介於 1.8 億元到 3.3 億元左右。

買家購買該建案可以公司名義全款購買，個人購房者，需要符合北京購房資格，即有北京戶口或 5 年社保或個稅。

北京合生 · 霄雲路 8 號位於北京朝陽區繁華霄雲路上，總規劃用地面積 108 公頃，規劃建築用地 20 公頃。