馬斯克真的在北京買房？特斯拉回應來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-09-06 10:13
一則美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 執行長馬斯克在北京買房的消息，在周四（4 日）傳開，社交平台的影片顯示，他以 1.5 億美元的價格，購買了位於北京霄雲路 8 號的空中四合院。
馬斯克真的在北京買房了？據《第一財經》周四（5 日）報導，特斯拉對此回應稱：「假消息。」
負責霄雲路 8 號銷售工作的仲介也表示，上述消息不實，最近空中四合院的成交紀錄，是一名河南富豪以公司名義購買，並非傳聞中的馬斯克。
另一專門負責北京高端豪宅銷售的仲介說，如果馬斯克真買，肯定會有保密協議，不會這樣被公布出來，上述消息不是真的，公司銷控表也沒有顯示相應成交。
此外，上述仲介表示，空中四合院看房驗資門檻是人民幣 5,000 萬以上，房源報價 4.5 億以上，具體操作是「一客一價」。「這種大標的的房子，具體看客戶付款方式，每套都可以和建商談付款方案，可以全款，也可以分期，成交價多少，看多久完成房款付清。」
北京霄雲路 8 號建案前年開盤，最近加推的 10 號樓，是 450 平方公尺的平層，總價人民幣 7,000 萬元起，也有幾十套 900 平方公尺的空中合院，總價介於 1.8 億元到 3.3 億元左右。
買家購買該建案可以公司名義全款購買，個人購房者，需要符合北京購房資格，即有北京戶口或 5 年社保或個稅。
北京合生 · 霄雲路 8 號位於北京朝陽區繁華霄雲路上，總規劃用地面積 108 公頃，規劃建築用地 20 公頃。
建案地處燕莎商圈，毗連美國大使館，和第三使館區 13 國大使為鄰。這裡有凱賓斯基飯店、希爾頓酒店、昆侖飯店、燕莎友誼商城、世紀劇院等著名地標。
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