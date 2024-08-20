巴菲特何時停手？波克夏再度出售美銀 持股降至12%

鉅亨網編譯許家華 2024-08-20 12:58

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股神巴菲特 (Warren Buffett) 旗下波克夏 (Berkshire Hathaway) 控股公司 (BRK.B-US) 近日再度出售美銀 (BAC-US) 持股，以約 5.5 億美元的價格出售了 1400 萬股，持股比重降至 12%。

根據周一 (19 日) 晚間向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的 Form 4 文件，波克夏上周四、周五和周一以均價 39.50 美元出售這些股票，目前仍持有美銀 9.28 億股，價值近 370 億美元。

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波克夏在 7 月下旬一直是活躍的賣家，截至 8 月 1 日連續 12 個交易日拋售美銀股票，休息了幾日後又於上周恢復拋售，迄今已出售共 1 億股。

美銀周一盤中一度小跌 0.3%，但最終上漲 0.84%，收每股 39.67 美元。在周一美銀成交量中，波克夏占比近 20%。

監管波克夏 30000 億美元股票投資的巴菲特似乎是趁金融股強勢之際減持美銀。在波克夏所有持股中，美銀占比排第三，是僅次於蘋果 (AAPL-US) 和美國運通 (AXP-US) 的第三大股權。

然而，波克夏的拋售最近似乎壓低了美銀股價。美銀在 7 月 17 日即波克夏開始拋售當天達到頂峰，每股 44 美元，但此後一直落後於同業，包括競爭對手摩根大通 (JPM-US) 的股價。

巴菲特何時停手才是關鍵

美國財經周刊巴隆 (Barron"s) 資深撰稿人貝瑞 (Andrew Bary) 指出，巴菲特可能希望將波克夏對美銀的持股比例降至 10%，

只要降至該水準以下，波克夏就不需要像現在這樣於兩個工作日內報告出售訊息。