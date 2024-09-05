波克夏市值破兆美元 股價已貴 投資人仍前仆後繼

鉅亨網編譯許家華 2024-09-05 13:40

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上周波克夏 (Berkshire Hathaway) (BRK.B-US) 市值首次突破 1 兆美元，但迄今投資仍持續湧入該股，即使該公司估值已達多年的高點，且執行長巴菲特 (Warren Buffett) 也對股票及整體市場表現出謹慎態度。

截至周三，波克夏 A 類股票收盤報 715778 美元，幾乎沒有變化，而 B 類股票上漲 0.4%，收在於 478.57 美元。自公司 8 月初報告強勁的第二季度收益以來，兩者均上漲超過 10%，今年漲幅更是超過 30%，遠高於標普 500 指數同期的 17% 總回報。

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上周，波克夏的市值首次突破 1 兆美元，正值巴菲特 94 歲生日的前夕。該股股當前交易價為其 6 月 30 日的每股帳面價值 419000 美元的 1.7 倍，而預期 2024 年的每股收益則為 24 倍，其本益比也高於過去 10 年的平均水準。

儘管投資者熱衷於購買，巴菲特似乎對股票持冷淡態度。他控制著執行庫藏股的速度，波克夏在第二季度僅回購 3.45 億美元的股票，遠低於第一季度的 26 億美元，且為 5 年來的最低季度總額。

在 2024 年上半年，波克夏淨賣出約 930 億美元的股票，主要是蘋果公 (AAPL-US) 持股。目前，波克夏的股權投資組合減少約 1000 億美元，這使得其在未來的股市反彈中獲益的潛力減少。

分析師指出，儘管波克夏多元化業務仍然預期會產生穩定收益，但目前的股價已經反映了這些正面因素。巴菲特強調內在價值的重要性，這一指標基於公司的盈利能力，但他並未公開其計算方式。

隨著市場狀況的變化，波克夏股價可能會面臨挑戰，特別是在美聯準會可能下調短期利率的情況下。巴菲特的接班人問題也引發投資者的擔憂，未來的市場反應尚不明朗。