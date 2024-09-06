5年來首見！美洲7月半導體銷售額月增逾四成至154億美元 首超中國

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-09-06 08:43

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最新數據顯示，美洲 7 月半導體產業銷售額以 154 億美元超過中國的 152 億美元，為至少 5 年來首見，全球銷售額則年增 18.7% 至 513 億美元，並比 6 月的 500 億美元成長 2.7%。

美國半導體產業協會 (SIA) 總裁兼執行長 John Neuffer 周二 (3 日) 說：「7 月全球半導體市場年增率持續大幅走增，連 4 月較前月增長。美洲市場成長尤為強勁，銷售額年增 40.1%。」

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從地區來看，美洲、中國和亞太 / 所有其他地區銷售額均較一年前上漲，但日本與歐洲分別年減 0.8% 和 12%，而美洲、亞太 / 所有其他地區、日本和中國 5 月銷售額均呈月增表現，但歐洲下降。

但 SIA 透露，全球半導體產業 8 月銷售額低於季節性趨勢。

瑞銀表示，今年 6-7 月晶片銷售量下降 11.1%，低於五年和十年的平均值，主要是記憶體、MCU、DSP 和類比 IC 等在內的半導體晶片跌幅，都比過去五年和十年的各自季節性動能來得差。

Bernstein 資深分析師 Stacy Rasgon 也表示，月度數據往往有些雜亂。相反，投資者應該密切關注三個月的前景，這對半導體產業的成長更為有利。「目前這是個非常不同步的週期。一些終端市場表現非常糟糕，其中一些已觸底，一些還沒，像 PC 和智慧手機這樣的產品，今年表現不是很好，但與去年相比，它們可能會有所增長。AI 顯然表現得非常強勁。」

Rasgon 解釋說，由於這種不同步的週期，很難從整體上看待整個半導體產業。