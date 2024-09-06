蘋果秋季發表會下周來襲！高盛：四大驚喜值得期待

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2024-09-06 11:45

‌



台灣時間 9 月 10 日凌晨 1 點，蘋果 (AAPL-US) 將在美國加州庫比蒂諾 Apple Park 以線上直播形式舉辦秋季新品發表會。

高盛表示，如果蘋果能在這場發表會上帶來驚喜，可能有助無激勵股價走高。

‌



過去 5 年裡，iPhone 發表會結束後，蘋果股價走勢並不十分亮眼，因為發表會往往是一個「買預期、賣事實」的活動：投資人往往在發表會前因樂觀預期而拉高股價，接著在蘋果發表新款 iPhone 之後數日內，投資人選擇「賣事實」，該股表現反而平均比美股標普 500 指數低 0.70%。

不過，高盛認為，今年的發表會可能會帶來四大驚喜：宣布新款 iPhone 漲價、蘋果智慧功能和應用程式（App）的發布日期比預期早、新 iPad 發布，以及電信公司促銷活動比預期好。

首先，假如 iPhone 16 意外漲價，將為蘋果帶來直接營收增長。高盛表示，鑑於蘋果多年來在硬體功能上不斷創新，漲價理所應當。

高盛分析師 Michael Ng 表示：「在我們看來，蘋果近年來在 iPhone 硬體和整個蘋果生態系統上的投資，為消費者提供更多價值，應該有助於 iPhone 漲價。」

該公司提高手機價格的方法之一，是將基本款的儲存空間從 128GB 增加到 256GB。

高盛分析師指出：「我們注意到，自蘋果於 2019 年 9 月推出 iPhone 11 Pro 以來，iPhone Pro 的價格一直沒漲。」

此外，高盛預料，隨著蘋果推出人工智慧功能，下一代 iPhone 將更受消費者歡迎。

高盛說，在人工智慧功能和新款 iPhone 硬體催動下，iPhone 營收增長將在 2025 年和 2026 年加速至 9%。

與此同時，AT&T、Verizon、T-Mobile 等電信公司提出更具吸引力的補貼計畫，也有望提振收入。