我8月CPI 2.36% 連4月突破通膨警戒 這2種蔬果價格漲逾5成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-05 18:08

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主計總處今 (5) 日公布我國 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增率達 2.36%，連續 4 個月衝破 2% 通膨警戒線，主要因蔬果價漲，其中，芭樂飆漲 56.63%、蔥漲 52.03%，漲幅最劇烈；若扣除蔬菜水果，CPI 漲 1.67%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 1.80%。

主計總處說明，7 月下旬凱米颱風造成農產損失，推升蔬果價格，其中，番石榴 (芭樂) 飆漲 56.63%、蔥漲 52.03%、苦瓜漲 47.85%、西瓜漲 39.22%。

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除了食物，金飾及珠寶也漲 20.93%、診所掛號費漲 15.14%、其他食用油 (橄欖油等) 漲 12.82%、停車費漲 8.01% 等。

就七大類來看，以食物類漲 4.64% 最多，主因水果和蔬菜分別上漲 24.16%、11.92%，食用油、外食費各漲 7.79%、2.90%，惟蛋類價格下跌 11.04%，抵銷部分漲幅。

醫藥保健類漲 3.18%，主要反映部分醫療院所調升掛號費，使醫療費用上漲 4.64%，再加上部分藥品及保健食品價格上漲。

居住類漲 2.27%，主因電費、住宅維修費和房租分別上漲 5.21%、3.11% 和 2.45%。

前 8 月我國平均 CPI 年增 2.32%，其中商品類漲 2.06%，服務類漲 2.54%；若扣除蔬菜水果，漲 1.93%；核心 CPI 漲 1.97%。