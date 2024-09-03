42個月新低！韓8月CPI年增2%達成央行目標 連5月低於3%下月或有望降息

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2024-09-03 08:47

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南韓 8 月消費者物價指數 (CPI) 年增 2%，連續第 5 個月在 3% 之下，創近 3 年半最低增速紀錄，並達成南韓央行 (BOK) 設定的通膨目標，這也支撐市場對 BOK 即將鬆綁貨幣政策的預期。

根據南韓統計廳今 (3) 日發佈的「2024 年 8 月消費者物價動向」資料，南韓 8 月居民消費價格指數 (CPI) 年增 2% 至 114.54。這是 CPI 漲幅在近 3 年零 5 個月期間的最低水準。

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上述數字跟接受《路透社》調查經濟學家的平均預期相符，是自 2021 年 3 月以來最低增速紀錄。

自今年 4 月以來，南韓 CPI 年增幅度跌至 2.9% 後持續走降，7 月擴大至 2.6%，8 月又降至 2%。按產業類別看，工業產品價格年增 1.4%，農畜水產品價格上漲 2.4%，生鮮食品價格上漲 3.2%。扣除食品和能源價格的核心 CPI 上漲 2.1%，月減 0.1%。

BOK 也在最新通膨數據出爐後表示，消費者通膨料將暫時維持目前穩定的趨勢，並對通膨達到目標一事稱南韓通膨穩定的速度，快過其他主要經濟體。

BOK 上月將利率維持在近 16 年最高水準，但重新燃起市場了對降息的預期，部分經濟學家認為，由於成長擔憂蓋過通膨，BOK 最快 10 月將鬆綁貨幣政策。

南韓政府此前預估通膨率將在今年底左右達到 2% 目標，南韓財政部則預計該國今年物價將上漲 2.6%。

而隨著物價走勢與央行預期大致相同，決策官員目前日益關注首爾房價，當地房價快速上漲引發人們對家庭將承擔更多債務及財務失衡的擔憂。