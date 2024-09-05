帆宣明年營運優今年 搶進先進封裝設備

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-09-05 18:09

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帆宣 (6196-TW) 總經理林育業今 (5) 日表示，今年營運面臨逆風，預期明年大環境可望比今年好，加上帆宣布局製程設備發酵，營收與獲利將較今年成長，同時與日本廠商合作，搶進 CoWoS 先進封裝設備，挹注未來營運動能。

林育業今日出席高科技廠房設施國際論壇指出，今年受美國業務影響，上半年獲利較去年同期下滑，目前美國業務已持續改善，仍會觀察外在環境變數。

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展望後市，林育業表示，明年首先是大環境比今年好，二是製程設備有斬獲，三是南科新廠量產，其中在製程設備端，帆宣與日本廠商合作，布局 CoWoS 先進封裝設備。

南科新廠方面，帆宣去年 11 月 9 日正式動土，預計明年第二季量產，主要為國際重要客戶的設備製造及研發，進一步增添營運成長動能，推升營收與獲利將較今年成長。