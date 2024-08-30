東京核心CPI加速升溫 續為日銀政策正常化鋪路
鉅亨網編輯林羿君 2024-08-30 09:40
日本首都東京 8 月核心 CPI 加速升溫，連續 3 個月突破 2%，強化了日本央行繼續升息、推動政策正常化的理由。
日本總務省 30 日公布，首都東京不包括生鮮食品的消費者物價 8 月上漲 2.4%，高於 7 月的 2.2%，也高於 2.2% 的共識預期。東京數據是 9 月將公布的全國性通膨數據的領先指標。
儘管在 7 月 31 日宣布升息之後，引發金融市場動盪，日本央行長植田和男 8 月中旬仍表示，在通膨走勢符合該行預測時，會再次升息，顯示該行政策正常化的態度未變。
但植田上周也暗示，他不會急於採取任何進一步的政策行動，因為日本央行會仔細衡量當前金融市場不穩定對通膨前景的影響。
外界普遍預計，日本央行將於 9 月 20 日的會議持利率不變。本月稍早接受調查的經濟學家大多預測，10 月至 1 月之間日本央行將會再次升息。
- 變局來臨！專家解析總經局勢與投資機會
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 東京7月核心CPI連三漲 日銀月底升息添柴火
- 找出最佳的時機進場投資提高勝率，定期定額選這檔有助提升投資效率！
- 募集倒數！罷工、缺櫃危機逼近！球航運龍頭成長獲利動能佳，後市可期
- 日本央行副行長再放鷹：通膨走勢符合預期 就會考慮升息
下一篇