東京核心CPI加速升溫 續為日銀政策正常化鋪路

鉅亨網編輯林羿君 2024-08-30 09:40

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日本首都東京 8 月核心 CPI 加速升溫，連續 3 個月突破 2%，強化了日本央行繼續升息、推動政策正常化的理由。

日本總務省 30 日公布，首都東京不包括生鮮食品的消費者物價 8 月上漲 2.4%，高於 7 月的 2.2%，也高於 2.2% 的共識預期。東京數據是 9 月將公布的全國性通膨數據的領先指標。

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儘管在 7 月 31 日宣布升息之後，引發金融市場動盪，日本央行長植田和男 8 月中旬仍表示，在通膨走勢符合該行預測時，會再次升息，顯示該行政策正常化的態度未變。

但植田上周也暗示，他不會急於採取任何進一步的政策行動，因為日本央行會仔細衡量當前金融市場不穩定對通膨前景的影響。