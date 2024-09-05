外資趁反彈賣超253億元 防禦性買進金融股 鴻海遭砍3.1萬張

今 (5) 日除台積電外，權值股多無表現，台股大盤開高走低，雖盤中一度漲逾 300 點，但隨後漲幅收斂，終場漲 94.96 點，以 21187.71 點作收，成交量 3213.22 億元。三大法人今天合計賣超 339.84 億元，外資再提款 253.57 億元，連續 12 個交易日賣超，不過與投信聯手敲進多檔金融股，其中外資最青睞新光金，買超 6 萬張。