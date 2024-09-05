外資趁反彈賣超253億元 防禦性買進金融股 鴻海遭砍3.1萬張
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-09-05 18:05
今 (5) 日除台積電外，權值股多無表現，台股大盤開高走低，雖盤中一度漲逾 300 點，但隨後漲幅收斂，終場漲 94.96 點，以 21187.71 點作收，成交量 3213.22 億元。三大法人今天合計賣超 339.84 億元，外資再提款 253.57 億元，連續 12 個交易日賣超，不過與投信聯手敲進多檔金融股，其中外資最青睞新光金，買超 6 萬張。
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 253.57 億元，呈現連 12 買，自營商同站賣方，賣超 149.46 億元，投信則持續力挺獨站買方，買超 63.19 億元，三大法人合計賣超 339.84 億元。
外資雖然連 12 賣，但今天偏愛金融族群，買超新光金最多，達 6 萬張，也買超開發金 4.6 萬張，富邦金 9091 張，玉山金 4573 張，華南金 4559 張，國泰金 4107 張。另外，也加碼陽明 5662 張，長榮航 5506 張，華航 4181 張，台積電 3493 張。
外資賣超部分，今天鴻海成為外資大砍對象，遭外資賣超 3.1 萬張，同時也賣超華邦電 1.6 萬張，聯電 1.1 萬張，中石化 1 萬張，宏碁 9487 張，群創 9049 張，中鋼 8929 張，台新金 8823 張，南亞科 8641 張，旺宏 7680 張。
投信今天同樣青睞金融族群，買超中信金 1.1 萬張，兆豐金 4202 張，國泰金 2322 張，開發金 2283 張，華南金 2151 張。另外，也買超聯電 8048 張，仁寶 3235 張，長榮 3120 張，統一 2064 張，大聯大 2029 張。
投信賣超方面，投信今天減碼永豐金 2008 張，其他如華航、奇鋐、南亞、南亞科、台中銀、欣陸、立積、富士達以及佳必琪都成為投信減碼對象。
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