帆宣拿下華南銀資訊中心訂單 搶AI資料中心機電工程市場

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-05 10:22

帆宣 (6196-TW) 宣布，協助華南銀行完成資訊大樓機電工程，此座資訊中心總面積約 5,597 坪，耗資 20 億台幣，更榮獲國際機房認證機構 Uptime Institute 的 Tier III 設計認證（TCDD）及設施認證（TCCF），為國內少數先鋒榮獲此項殊榮之機房設計及施工，也是帆宣邁向資料中心建置工程的重要里程碑。

華南銀行新資訊大樓為 Tier III 等級電腦機房，在任何天然災害造成的長期停電的情況下，都能完成不斷電、不停機的功能，使其自行發電即刻備援，確保銀行營運不中斷，保護客戶重要資料。

帆宣董事長高新明表示，備源系統是資料中心重要核心命脈，具備高度容錯功能，確保電腦系統正常運作，百分百保障客戶權益，此次帆宣承接華南銀行此項重大任務，不單是帆宣邁向資料中心的一步，更宣示帆宣在 AI 浪潮下，擘劃資料中心機電工程的新使命。

帆宣表示，在本次 TCCF 認證的現場查證耗時近 1 年，投入驗證人力超過 15000 人次, 演練項目涵蓋發電機、 電氣、 空調、 給水 、供油、 漏水偵測 、消防及 BMS 等 108 道題目，每一題都反覆進行數十次靜、動態操作演練，確定各項功能發揮完整功效，所有演練課題操作紀錄送認證機構審核通過，方取得本次 Uptime Institute 的 Tier 3 TCCF 設施認證，此項認證代表著華南銀行新資訊大樓機房在安全及運營穩定性上的卓越表現。