我8月外匯存底創高 央行看聯準會9月會降息

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-09-05 17:44

‌



中央銀行今 (5) 日公布我國 8 月底外匯存底 5790.58 億美元，較上月底增加 73.18 億美元，不僅創新高紀錄，增額 73 億美元也是 2022 年 11 月來單月高；而 9 月聯準會是否降息密切牽動國際資金走向，央行外匯局長蔡炯民說，「9 月看起來會降息，只是降多降少的問題」。

央行指出，8 月我外匯存底明顯回升主要因外匯存底投資運用收益、主要貨幣對美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序有進場調節。

‌



截至 8 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 8,113 億美元，較上月增加 274 億美元，約當外匯存底 140%，則增加 3 個百分點。

蔡炯民進一步說明，8 月外資股利和盈餘匯出約 50 億美元，抵銷外資匯入約 10 億美元，合計淨匯出 40 億美元左右，不過，目前看到匯市還算健康，依過往經驗來看，外資只要有賣超台股就會匯出。

而今年以來新台幣貶逾 3%，反映外資逢高調節共賣超台股約 4000 多億元，但比起其他主要亞幣並沒有弱很多。

對於主要貨幣變動，央行統計，8 月主要貨幣兌美元都是升值，美元指數貶值 2.33%，日元則再飆升 6.13%，人民幣也彈升 2.32%，新台幣升值 2.8%。

另外，觀察各國外匯存底，中國最新統計至 7 月底來到 3.2564 兆美元，月增 340 億美元，日本為 1.0698 兆美元，月減 167 億美元，瑞士 8019 億美元，月增 98 億美元，南韓 8 月為 3915 億美元，月增 20 億美元，印度至 8 月 23 日為 5976 億美元，月增 107 億美元。