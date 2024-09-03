Fed已出現致命誤判？分析師警告：再不快降息 恐釀大錯
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-09-03 09:09
雖然英國投資機構 Abrdn 預測美國經濟能夠「軟著陸」，但其亞洲公債部門主管 Kenneth Akintewe 認為，明年美國仍面臨經濟長期放緩的風險。
據《CNBC》報導，Akintewe 周一（2 日）在接受採訪時說：「有沒有一種可能，美國聯準會（Fed）已經夢遊般地走向政策失誤？」他指出，一些數據已經顯示出了較弱經濟形勢，包括先前被修正的非農就業數據。
兩周前，美國勞工統計局表示，將 2023 年 4 月至 2024 年 3 月統計周期內的新增就業人數，下修 81.8 萬人。這意味著，這 12 個月平均每月淨新增就業人數，從約 24.2 萬降至約 17.4 萬。
這一近 30% 的下修，是 2009 年以來動作最大的一次調整，一度在金融市場引發一些混亂。對此，Akintewe 說道：「經濟是否可能已經比整體數據所顯示的更疲軟，Fed 是否應該已經開始降息了？」
他表示，Fed 的政策變化，需要一段時間才能傳導到實際經濟活動，無論央行官員是累計降息 150 個基點還是 200 基點，都需要六到八個月的時間才能傳導到市場。
7 月底，聯邦公開市場委員會（FOMC）頂著外界巨大降息壓力，宣布按兵不動。在失業率觸發「薩姆規則」後，華爾街投銀、經濟學家、國會議員等紛紛指責 Fed 錯過了最佳降息時機。
Akintewe 指出，如果美國經濟在 2025 年初突然出現更多疲軟跡象，屆時 Fed 官員再調低利率，那麼 Fed 需要到 2025 年下半年才能看到寬鬆政策傳導至經濟的效果。到那時，經濟形勢可能已經「大不相同」。
除此之外，Akintewe 還指出有一個不太被關注的問題——「當通膨率幾乎降至 2.5% 的時候，為什麼政策利率仍然要保持在 5.5%？在這個充滿不確定性的環境中，美國真的需要這 300 個基點的實質利率嗎？」
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