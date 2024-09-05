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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.79%，報33.73元

鉅亨網新聞中心 2024-09-05 14:10


截至台北時間05日14:10，美元/泰銖下跌0.27點跌幅達0.79%，暫報33.73點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-3.63%
  • 近 1 週：-0.15%
  • 近 3 月：-7.08%
  • 近 6 月：-4.87%
  • 今年以來：-1.02%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.74，本日下跌0.12%
  • 美元/韓元相關性0.68，本日下跌0.09%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.11%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.69，本日下跌0.05%
  • 澳元/美元相關性-0.64，本日下跌0%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日下跌0.04%

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美元/泰銖33.69-0.91%
韓元/美元0.00074804000000000010.00%
紐元/美元0.6195-0.05%
澳元/美元0.6719-0.06%
英鎊/美元1.31470.01%

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