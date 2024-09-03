分析師警告日本升息風險 8月「黑色星期一」恐只是災難預演
鉅亨網編輯林羿君 2024-09-03 15:08
日本央行升息引發日元套利平倉潮，使全球金融市場 8 月初上演「黑色星期一」股崩，知名分析師 Arif Husain 警告，若日本利率不斷升高，未來還有更多的災難。
擁有 30 年投資經驗的 T. Rowe Price 固定收益部門主管 Arif Husain 表示，他早在去年就對日本的升息風險發出了警告，並稱「投資人只看到了這場災難的初期階段，未來還有更多波動。」
Husain 在報告中指出，8 月 5 日的「黑色星期一」從表現上看來是由於日本央行釋放鷹派信號，加上市場對美國經濟成長衰退的擔憂，引發了日元套利交易的平倉，推升了日圓的匯率。
但投資人可能忽略了全球股市、匯市和債市暴跌的更深層根源：隨著日本利率不斷升高，大量投資海外的日本資金有可能回流日本。
「把日元套利交易當作代罪羔羊，忽視了一個更大、更深趨勢正在開始，」Husain 警告，「日本央行收緊貨幣政策及其對全球資本流動的影響並不簡單，將在未來幾年產生巨大影響。」
日元兌美元目前穩定在 140 左右的交易區間，但市場波動性仍在上升。Husain 預計，聯準會在 9 月降息已是板上釘釘，而日本央行並未改變升息態度，可能很快就會再次震動市場。
Husain 傾向增持日本公債、減持美債，他認為隨著殖利率攀升，資金可能會回流日本，當日本機構資金從美國流回日本，美債可能面臨壓力。
週二 (3 日) 日本 10 年期公債殖利率上升一個基點，至 0.915%，為 8 月 6 日以來的最高水準。
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