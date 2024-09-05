高通推出新款AI PC晶片 叫陣英特爾與超微

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-09-05 01:40

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高通 (QCOM-US) 周三 (4 日) 在 2024 年柏林消費性電子展 (IFA 2024) 推出全新的 8 核 Snapdragon X Plus 平台，擴展其 Snapdragon X 系列產品組合，不僅進一步鞏固其在輕薄型個人電腦 (PC) 市場中的領先地位，還帶來突破性的人工智慧 (AI) 驅動體驗，加大挑戰英特爾 (INTC-US) 和超微 (AMD-US) 地位的力道。

據了解，Snapdragon X Plus 平台專為 700 至 900 美元價位區間的 Copilot+ PC 設計，旨在為廣大消費者和企業使用者帶來卓越的效能、長時間的電池續航力，以及突破性的 AI 驅動體驗。

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該平台以 8 核心的高通 Oryon CPU 為基礎，具備迅速的反應速度和效率，與同類產品相比，其 CPU 效能提升高達 61%，而功耗則比競爭對手低 179$。這使得搭載該平台的 PC 能夠在維持高效能的同時，提供長達數日的電池續航力，滿足現代使用者對行動裝置長時間使用的需求。

不只如此，Snapdragon X Plus 還配備強大的 GPU，可支援多達三台外部顯示器，提供優異的圖像處理能力和沉浸式視覺體驗，為用戶帶來全方位的高品質電腦使用體驗。

值得注意的是，高通的 Snapdragon X 系列是基於英國晶片設計公司安謀 (ARM-US) 的架構構建，讓處理器以良好的能效運行複雜的應用程式，這是延長設備電池壽命的關鍵。

高通執行長艾蒙 (Cristiano Amon) 受訪時表示，進軍 PC 晶片是擺脫行動晶片組更廣泛「多元化」計畫的一部分，與此同時也一直在發展不斷成長的汽車業務，AI 是策略的關鍵部分。

艾蒙說：「我們正走在多元化的道路上，確保我們的技術正在向其他市場擴張。」他還指出，PC 市場正在發生「根本性」的變化，原因有兩個：行動設備與 PC 的融合——換句話說，大眾開始期望在電池壽命等方面獲得與手機相同的性能——以及 AI 與桌上型電腦的融合。

展望未來，艾蒙表示高通未來的目標是將該公司專注於 AI 的 Snapdragon X 系列晶片擴展到所有個人運算設備，包括小型 PC。他說：「現在的重點是讓 AI PC 成為主流。我們看到從規模上擴大桌上型電腦市場的大好機會。接下來，我們也將看到高通的迷你桌上型電腦，我們將繼續增加產品和路線圖，最終擁有全系列產品。」

分析師表示，高通進入 PC 領域的時機是關鍵。Counterpoint Research 的合夥人 Neil Shah 強調 AI 應用程式在硬體上而不是透過網路進行處理的推動，而高通已替智慧型手機設計這樣的處理器。

Shah 受訪時說：「自去年 AI 熱潮爆發以來，一切都圍繞著 AI 展開，這對高通來說很好，因為他們在行動端低功耗 AI 設備體驗方面一直處於領先地位，而將其轉化為 PC 形式並不難。 」