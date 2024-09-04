房貸荒提解方 金管會要求國銀優先承作首購等三大類

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-04 18:38

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近期限貸風波引發民怨，驚動總統賴清德，金管會銀行局今 (4) 日上午邀集中央銀行、財政部、銀行公會及八大公股銀行、前五大辦理房貸的民營銀行，來討論因應對策，強調必須優先承作首購族、自用住宅貸款及已承諾貸款案件三大類；同時請銀行公會協助建置專區，供民眾即時查詢各家銀行有無額度。

銀行局副局長林志吉表示，第一面向是從各家銀行的貸款額度著手，呼籲業者應該優先提供房貸給三大族群，分別為首購族、自用住宅貸款及已經承諾的貸款案件，之後對於放款、償還、回收的額度，也要優先來支應這三大貸款案件，並且建立購置住宅貸款的流量控管相關機制。

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第二，為了便利民眾了解各銀行可以承作房貸業務的相關數據與情況，會中決議，請銀行公會協助建置銀行購置住宅貸款資訊揭露的專區，希望可以每周更新，頁面上會顯示有額度或沒額度，資訊透明公開，並且要提供聯繫窗口、確保專線暢通，便利民眾來查詢及洽詢。該專區揭露資訊將擴及所有國銀。

最後則是有關於銀行法第 72 條之 2 的控管，林志吉表示，今天聽取各家銀行建議，主要有兩個部分，首先，由於都更條例或危老條例所承作的土建融放款是可列為 30% 限制計算的排除項目，業者希望完工後轉作分戶貸款也能繼續列為排除項目。

其次，國銀海外分行承作的境外建築放款是否亦可排除計算 30%，央行會中確實有提出相關看法，金管會回應，後續將再來考量審慎評估。