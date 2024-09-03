立委建議銀行法72-2條海內外房貸分開監管 金管會：審慎研議

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 21:42

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近來多家銀行限貸引發民怨，甚至驚動到總統賴清德關切，有立委提出將國銀海外分行的不動產放款排除適用銀行法 72-2 條限制，多出來的額度優先提供首購族，對此，銀行局官員今 (3) 日表示會審慎研議，從不同面向與角度思考可能性，並強調沒有所謂的房貸水位已滿說法。

金管會最新統計，根據銀行法第 72-2 條規定，全體國銀不動產放款平均比率為 26.47%，個別銀行方面，比率超出 29% 的銀行掛零，比率落在 28%-29% 的銀行有 5 家，比率落在 27%-28% 的銀行有 7 家，比率落在 26-27% 的銀行有 9 家，比率落在 25-26% 的銀行有 2 家。

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外界關切國銀還有多少放款空間？銀行局副局長童政彰表示，若以簡單的數學題來看，銀行法 72-2 條中的分母為放款總額 55.85 兆元，分子則是「購置住宅貸款、土建融及商辦等」，金額為 14.79 兆元。

童政彰進一步指出，距離 72-2 條法定上限還有 3% 多，若以數學角度來估，每增加 1%，銀行相關建築放款可增加 5585 億元。不過，銀行不動產放款「分子」不只有房貸，因此，無法以此來匡列放款的空間。

此外，民進黨立委郭國文表示，上周立委與官員赴日本考察並與國銀業者進行座談會時，不只一家業者提出，希望將海外的不動產放款排除於 72-2 條所規範之不動產放款占比。例如日本的不動產放款，與台灣不動產因市場不同、風險也不同，因此，無須納入 72-2 條計算。

童政彰表示，該法條用意是要銀行不要過度集中不動產授信，金管會過去一向是採「海內外合併監理」，此精神符合國際監管規範，對於立委建議，會從不同面向角度來思考，審慎研議，將進一步蒐集更廣泛的資訊，沒有時間表。

童政彰說，銀行吸收社會大眾資金，受到高度信賴，在信用配置上本應回歸實際需求，落實 KYC、對無自用住宅民眾需求給予支持，並應特別了解資金流向是否有不當助長房市異常變動的情形。