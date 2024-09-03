台積電期貨夜盤交易熱絡 金管會：聯電期Q4加入

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-03 19:35

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近年因國際政經情勢快速變化造成全球市場波動，交易人積極透過夜盤調整部位，避險需求殷切，金管會今 (3) 日表示，期交所於今年初將台積電個股期貨納入夜盤交易，上線迄今交易量及流動性良好，因此，規劃聯電期貨納入夜盤交易，預計第四季上線。

證期局主秘尚光琪說明，台積電期貨夜盤上線後，交易量逐月增加，自然人與外資積極參與，大台積電 8 月日均量達 4000 口，小台積電 8 月日均量達 1.4 萬口，夜盤走勢及交易資訊對期貨、現貨市場次日開盤具參考性。

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鑑於夜盤避險交易的重要性與日俱增，期交所廣納外界建議及實務需求，進一步評估新增其他個股期貨商品納入夜盤交易，隨雲端運算及 AI 世界浪潮興起，半導體產業成為全球矚目焦點。

尚光琪指出，考量聯電期貨日盤交易量及美國市場聯電 ADR 交易量大，將其納入夜盤交易可供交易人隨國際脈動，因應夜間美股波動或重要事件，於期貨市場夜盤及時交易避險或調整部位；聯電期貨納入夜盤交易，其交易時間延長 (08:45~13:45、17:25~05:00)，更具國際市場競爭力，並吸引外資持續參與我國資本市場。

尚光琪表示，為提供交易人多元化交易選擇及持續吸引外資參與，未來金管會將督導期交所，持續研議適時增加商品標的納入夜盤交易，並強化金融監理框架，建立穩健證券期貨市場，為台灣資本市場注入活水，並提升韌性與競爭力。